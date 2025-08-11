Presenta:

Estilo

|

Lali Espósito

Lali Espósito encendió las redes con un look total black de alto voltaje: ¡mirá!

No te pierdas todos los detalles del outfit rockero que Lali Espósito volvió tendencia. Mirá las fotos.

MDZ Estilo

Mirá el look tipo rockstar de Lali.

Mirá el look tipo rockstar de Lali.

Foto: Instagram @lali

Lali Espósito apostó por un look total black de alto impacto, con una fusión dramática de encaje, metal y plumas para una sesión de fotos en clave blanco y negro que logró un equilibrio perfecto entre lo gótico y lo chic.

La cantante arrancó con una base fuerte, y llevó un top tipo corpiño, con tachas y el detalle en metal del escudo nacional en medio. Pero ella no se quedó ahí, y coronó el estilismo con una chaqueta larga de encaje floral semitransparente, con plumas. Esa pieza, cargada de textura, transformó el look en algo casi cinematográfico.

Te Podría Interesar

Para cerrar, eligió un cinturón con herrajes metálicos en plata, que marcó cintura y le sumó peso visual, completó con medias de red con diseño y unas botas negras, que sumadas a la guitarra eléctrica, imprimió una impronta rockera indiscutible.

El maquillaje y peinado estuvieron a la altura. Su piel lució mate y perfecta, con cejas bien marcadas y delineado negro. Las pestañas estuvieron definidas y los labios en un tono oscuro robaron aún más protagonismo. Su melena, por otra parte, estuvo peinada en ondas que enmarcaron su rostro.

No te pierdas las fotos del look de Lali:

lali-esposito-arraso-con-su-look-foto-instagramlali-IIVZGHXDQZHTJHGZPBLU4YJCL4
Así fue el look que compartió Lali en redes.

Así fue el look que compartió Lali en redes.

lali-esposito-con-look-total-black-foto-instagramlali-2I4GK3LLBJG5LIIGHTXZVDTDDM
Lali apostó por un look muy rockstar.

Lali apostó por un look muy rockstar.

Archivado en

Notas Relacionadas