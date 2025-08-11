Lali Espósito encendió las redes con un look total black de alto voltaje: ¡mirá!

No te pierdas todos los detalles del outfit rockero que Lali Espósito volvió tendencia. Mirá las fotos.

Lali Espósito apostó por un look total black de alto impacto, con una fusión dramática de encaje, metal y plumas para una sesión de fotos en clave blanco y negro que logró un equilibrio perfecto entre lo gótico y lo chic.

La cantante arrancó con una base fuerte, y llevó un top tipo corpiño, con tachas y el detalle en metal del escudo nacional en medio. Pero ella no se quedó ahí, y coronó el estilismo con una chaqueta larga de encaje floral semitransparente, con plumas. Esa pieza, cargada de textura, transformó el look en algo casi cinematográfico.

Para cerrar, eligió un cinturón con herrajes metálicos en plata, que marcó cintura y le sumó peso visual, completó con medias de red con diseño y unas botas negras, que sumadas a la guitarra eléctrica, imprimió una impronta rockera indiscutible.

El maquillaje y peinado estuvieron a la altura. Su piel lució mate y perfecta, con cejas bien marcadas y delineado negro. Las pestañas estuvieron definidas y los labios en un tono oscuro robaron aún más protagonismo. Su melena, por otra parte, estuvo peinada en ondas que enmarcaron su rostro.