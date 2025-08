Roberto Piazza disparó contra Lali Espósito tras la amenaza de bomba en su show en San Juan: "No le creo nada"

Es sabido que a Roberto Piazza no le cae bien Lali Espósito . Recordemos que, a principio de año, el diseñador de moda apuntó duramente contra María Becerra y Lali por la postura que las artistas tienen respecto al gobierno de Javier Milei.

"No me importa demasiado Lali y María Becerra, hay muchas más, tan malas como esas que ahora opinan y ahora hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaba ninguna, nadie decía nada porque estaban todas con el sobrecito, ahora son todas anti Milei, quieren en 12 meses que el país sea maravilloso", dijo Piazza en una entrevista que le hicieron en Puro Show a fines de marzo.