Así fue el match de look entre Nicole Neumann y Allegra en vacaciones europeas: a puro estampado

Nicole Neumann y su hija combinaron modelos florales a tono y conquistaron las redes con una estética fresca y generacional. ¡Mirá las fotos!

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero se fotografiaron durante sus vacaciones en Europa, eligiendo vestidos estampados con flores y tonalidades vivaces, para lograr looks que hacían match.

Uno de los modelos, se trató de un vestido por encima de las rodillas, de estilo camisero y ajuste en la cintura, en un tono celeste con flores azules. El otro, era un modelo similar en total pink con estampado floral. Aunque ambas compartieron la base cromática, mantuvieron diferencias en cuanto al corte y la longitud.

Más que madre e hija, se presentaron como un equipo que trasciende tendencias y generaciones. Nicole transmitió serenidad y a Allegra se la vio bien juvenil y alegre, lo que aportó una energía propia que no desentonó, sino que juntas crearon un equilibrio.

Las imágenes, captadas en paisajes luminosos y naturales, acompañaron la narrativa visual, en donde lo casual se volvió cálido, y lo familiar se volvió parte de la moda. Lo que está buenísimo para tomar inspiración de cómo puede verse la moda familiar.