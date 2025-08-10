Tini Stoessel estrenó look con el rubio tendencia del 2025: mirá las fotos

No te pierdas el rubio luminoso y adaptable a todos los estilos que eligió Tini Stoessel. Cómo funciona y por qué favorece a cualquier tono de piel.

Tini Stoessel volvió a jugar con su imagen, y lo hizo a días de sus shows en Tecnópolis. La cantante pasó por la peluquería y sorprendió a sus seguidores con un cambio que ya muchos señalan como el look capilar del 2025.

La artista optó por una coloración rubia más luminosa, con mechones aclarados alrededor del rostro. Este detalle, que da un efecto glow instantáneo, es una variación del clásico balayage, pero con un enfoque más natural.

En sus redes, Tini compartió una historia con la frase “Mañana sale De papel”, en referencia a su lanzamiento musical, y dejó ver su cabello con ondas suaves y ese nuevo halo dorado. El estilo encaja perfectamente con el presente radiante que vive, tanto en lo musical como en lo personal, y acompaña una etapa en la que vuelve a mostrarse públicamente junto a De Paul.

mañana de papel "Ya salió de papel mis amores. Lxs amo muchísimo, ya falta poco para q la cantemos juntxs en futttura", escribió la cantante en un post. Instagram: tinistoessel Expertos en estilismo recomiendan este tipo de aclarado facial para resaltar facciones. Además, es un estilo adaptable a cualquier tono de base y largo, lo que lo convierte en una opción versátil.

Otras figuras, como la China Suárez, también apostaron a este look recientemente, confirmando que la tendencia gana fuerza. El resultado es un cabello que puede lucirse tanto suelto como recogido, y que se adapta a distintos peinados y situaciones.