Mirá el accesorio de lujo de Tini Stoessel: vale millones

Tini Stoessel elevó su look casual con un bolso Gucci cuyo precio dejó con la boca abierta a más de uno.

Tini Stoessel se mostró en redes en pleno ritmo de trabajo, y en una de las fotos compartidas apareció con una chaqueta de cuero oversize en color marrón, que funcionó como una base poderosa para el resto del estilismo.

Sin embargo, el verdadero protagonista fue el accesorio a su lado: un bolso Gucci de cuero negro perteneciente a la nueva temporada. La pieza, valuada en 3.350 dólares (alrededor de unos 4.757.241 de pesos argentinos), llamó la atención al instante y se convirtió en el punto focal del look.

Más que un simple complemento, el bolso se percibió como toda una declaración. Con líneas sofisticadas y el sello de una de las casas de lujo más influyentes del mundo, el accesorio le dio elegancia y terminó de cerrar el estilismo.

Además del impacto visual, el bolso reafirmó su perfil de mujer de negocios dentro de la industria musical. El accesorio no solo le dio glamour, sino que también transmitió una imagen de liderazgo. En el universo de las celebridades, los detalles de lujo suelen funcionar como símbolos de identidad, y en este caso el Gucci terminó de consolidar el mensaje.