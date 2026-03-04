Presenta:

Boda de lujo: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul gastarán una cifra multimillonaria en una fiesta soñada

Desde el catering para 500 personas hasta el valor de los vestidos, conocé los números detrás del festejo más esperado por los seguidores de De Paul y Stoessel.

Se filtró la cantidad de dinero que Tini y De Paul gastarán en su boda. / instagram @tinistoessel

El mundo del espectáculo está en llamas con la filtración de las cifras que manejarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para su gran casamiento. Aunque el hermetismo es total y los protagonistas todavía no soltaron prenda, Martín Salwe lanzó la bomba en Lape Social Club, detallando un presupuesto que dejó a todos con la boca abierta.

tini-stoessel-rodrigo-paul
150 mil dólares solo en catering para los 500 invitados VIP al evento.

Según el periodista, la fiesta no escatimará en lujos y la billetera de la pareja estaría lista para desembolsar una suma que oscila entre los 800 mil y el millón doscientos mil dólares.

La logística del casamiento parece sacada de una película de Hollywood. El lugar elegido sería el imponente Dok Haras, donde la celebración se extendería por dos jornadas consecutivas.

la-imagen-que-tini-y-de-paul-en-un-restaurante-de-madrid-que-se-viralizo-en-redes-ambos-muestran-un-look-muy-2022-6KQJO5Y6HJGAPAITS7F2N56ZLE.avif
Tini y De Paul, la pareja que planea una boda con presupuesto de nivel internacional.

Solo por el uso de las instalaciones, el futbolista y la estrella pop tendrían que abonar unos 50 mil dólares. La premisa de la pareja es clara: exclusividad absoluta. Sobre esto, Salwe fue tajante al explicar que “Entre shows, catering, despliegue técnico, alquiler y cubiertos, estamos hablando de una cifra enorme. Para ellos es un chiste, hay cero canje”.

Tini y de Paul.jpg
Mart&iacute;n Salwe dio detalles exclusivos sobre los costos que maneja la pareja.

Martín Salwe dio detalles exclusivos sobre los costos que maneja la pareja.

En cuanto al deleite de los presentes, se espera una lista de 500 invitados que disfrutarán de un servicio de catering valuado en 150 mil dólares. Pero el verdadero "plato fuerte" estará sobre el escenario, ya que se destinaría un presupuesto de 200 mil dólares para contratar artistas de primer nivel que animen la velada.

Si los cálculos del panelista de América TV son correctos, este despliegue técnico y artístico posicionaría a la boda como una de las más costosas jamás realizadas por figuras nacionales.

Tini Stoessel (6)
La Triple T gastar&iacute;a una fortuna en tres vestidos exclusivos para su gran noche.

La Triple T gastaría una fortuna en tres vestidos exclusivos para su gran noche.

La moda no se queda atrás en esta inversión astronómica. Tini Stoessel, fiel a su estilo de diva internacional, tendría planeado lucir tres cambios de vestuario diferentes a lo largo de la noche, con una inversión estimada de 50 mil dólares para sus diseños. De confirmarse estos datos, la intérprete de Cupido y el motorcito de la Selección estarían sellando su amor en un marco de opulencia pocas veces visto en el ámbito local.

