Los looks de Tini Stoessel que deslumbraron en su show uruguayo.

No te pierdas todos los detalles e imagenes del impactante vestuario de Tini Stoessel para su show en Uruguay.

Mirá los looks de Tini en su concierto.

El inicio de la nueva gira mundial de Tini Stoessel tuvo una parada en Uruguay y, sobre el escenario, lució varios cambios de vestuario.

Uno de los estilismos más comentados fue un conjunto de cuero con top cinturón finito, con hebilla al frente, y pantalón a juego intervenido con arandelas metálicas. Luego redobló la apuesta con una chaqueta torera de piel negra y un culotte combinado con una segunda tela brillante. Las bucaneras de cuero negro con pliegues le alargaron la silueta, mientras que el sombrero cowboy con piedras plateadas añadió un toque pop, en una tendencia en ascenso.

El espíritu Y2K también apareció en escena, y lució un corpiño animal print de leopardo, musculosa blanca corta superpuesta y jean azul ajustado intervenido con lentejuelas negras, así como unos collares en capas y cinturón ancho con arandelas que cerraron la composición.

En otro momento del show, combinó un top gris de mangas largas con un culotte a rayas y lazo anudado, más bucaneras blancas. Y, para el cierre, eligió un registro más romántico, llevando un conjunto blanco con top corto, falda de terminación irregular y botas de piel off white.

El beauty look estuvo a cargo de Zacarías Guedes, responsable del pelo suelto con ondas, e Inés Pizarro, quien trabajó sombras claras, delineado negro, rubor y labial nude. En Instagram, Tini agradeció a Valentino Merlo y The La Planta con un mensaje: “Fue hermoso y un honor tenerlos. Gracias por su energía tan linda. Qué talento enorme tienen”.