Detalles picantes de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, una relación que resurgió de las cenizas: "No es..."

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen creciendo. Las versiones indican que el futbolista habría viajado de urgencia a París para encontrarse con la cantante en la Semana de la Moda.

El revuelo comenzó cuando una usuaria de TikTok aseguró haber visto a De Paul en el exclusivo Hotel Costes, donde también se alojó Tini durante su estadía en Francia. La información se viralizó rápidamente y sumó más pruebas a la versión de que la pareja estaría en contacto nuevamente.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "No es formal ni lo va a ser"

El periodista Juan Etchegoyen confirmó en Mitre Live que ambos volvieron a verse, aunque sin planes de retomar una relación formal. "A mí me hablan de un nuevo vínculo que, por lo que me cuentan, no es formal ni lo va a ser. No se ilusionen con un nuevo noviazgo porque, esta vez, no hay exigencias sentimentales entre ellos", aseguró.

Este dato refuerza la idea de que Stoessel y De Paul mantienen un lazo cercano, pero sin intención de ponerle etiquetas. De todas formas, la imagen de los dos saliendo juntos de un shopping en Europa dejó entrever que la conexión entre ellos sigue intacta.

Según trascendió, Rodrigo De Paul habría viajado desde Madrid a París tras un partido con el Atlético de Madrid para reencontrarse con la cantante. Esta información dio lugar a interrogantes sobre el motivo de su presencia en la capital francesa y si su visita estuvo exclusivamente relacionada con Tini.

Tini Stoessel deslumbró en la Semana de la Moda de París con un estilo impresionante. Foto: Instagram @tinistoessel.

Además, Stoessel fue una de las figuras destacadas en la Semana de la Moda, donde deslumbró con un vestido negro de Balmain. La coincidencia entre la presencia de ambos en el mismo hotel y las versiones sobre un encuentro privado alimentaron más los comentarios sobre su relación actual.

La reacción de Young Miko y la opinión de la familia de Tini

Según trascendió, la noticia del acercamiento entre Tini y Rodrigo no habría sido bien recibida por Young Miko, la cantante puertorriqueña con quien Stoessel había sido vinculada en los últimos meses. Su malestar habría quedado en evidencia en las redes sociales.

Por otro lado, Etchegoyen reveló que la familia de Tini estaría a favor de que ella retome su relación con De Paul. "A la familia de Tini nunca le cayó bien la relación de ella con Young Miko. La familia de Tini estaría encantada con que ella vuelva con De Paul", cerró el periodista.