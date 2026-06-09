Leandro Paredes lanzó un contundente dardo contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Después lo tengo que..."

La intimidad de los jugadores de la Selección Argentina siempre genera curiosidad, especialmente cuando los propios protagonistas revelan detalle sobre la vida privada de sus compañeros. En esta oportunidad, fue Leandro Paredes se refirió a una de las parejas más mediáticas y comentadas de los últimos años.

Se trata del vínculo entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Durante una entrevista, el volante no pudo esquivar una picante pregunta sobre quién "robaba" en esa relación, haciendo referencia a quién había salido ganando o era menos atractivo en comparación con el otro.

Embed - Leo Paredes lanzó un contundente dardo contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Después lo tengo que..."

El divertido ida y vuelta comenzó cuando el entrevistador planteó el debate sobre la icónica pareja. En un primer momento, el ambiente se prestó para la chicana cuando Paredes deslizó la frase asegurando que "Tini roba acá".

Ante la afirmación de que "Tini es crack", el jugador de Boca Juniors expuso a de Paul sin dudarlo. "Si yo digo así, ¿sabés qué? Ahora lo tengo que aguantar al otro" , confesó entre risas.

Tini y Rodrigo

tini-stoessel-rodrigo-paul La pareja y fuertes rumores de casamiento a fin de año. Archivo MDZ

El romance paralizó al país desde sus inicios, y por eso anécdotas como estas siguen generando tanto revuelo. Cabe recordar que ambos confirmaron su vínculo a mediados de 2022, tras meses de intensos rumores y en medio de la polémica separación del futbolista con Camila Homs.

Su momento de mayor conexión pública se dio durante el Mundial de Qatar, cuando Tini viajó tras la dura derrota inicial contra Arabia Saudita, convirtiéndose rápidamente en un amuleto indispensable para la remontada del equipo y ganándose el cariño definitivo de toda la hinchada argentina.

A pesar de que en agosto de 2023 publicaron un comunicado conjunto anunciando el fin del vínculo, la relación entre Tini y De Paul volvió a resurgir en 2025. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en viralizar el divertido fragmento, confirmando que la química de los campeones del mundo trasciende el campo de juego.