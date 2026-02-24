El look de Evelyn Botto en el show de Nicki Nicole que fue furor

Evelyn Botto apostó por una cápsula de Verónica Lozano con un detalle oculto muy particular. ¡Mirá las fotos en la nota!

En el marco del histórico show de Nicki Nicole en el Teatro Colón, Evelyn Botto apostó por un conjunto de tres piezas firmado por Natalia Antolín, una de las diseñadoras predilectas de las celebridades locales.

El traje, en tono off white, estuvo compuesto por saco, chaleco al tono y pantalón de vestir haciendo juego.

Las prendas pertenecen a la colección cápsula de Verónica Lozano en alianza con la marca. Lo más interesante, es que el blazer escondía un detalle distintivo: estaba forrado con una tela estampada con ilustraciones de cisnes, sello característico de la firma.

Evelyn Botto completó el look con anteojos de sol Miu Miu, un collar con dije circular dorado y una manicura larga, en punta, teñida de verde neón.