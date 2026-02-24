Sabrina Rojas encendió Mar del Plata con sus microbikinis: mirá las fotos
No te pierdas todos los detalles y fotos de los looks de Sabrina Rojas rojas en la playa. Un fuego total.
En las playas de Mar del Plata, Sabrina Rojas vivió días de sol junto a sus hijos, Esperanza y Fausto, y entre relax y mar, mostró las microbikinis que llevó en la valija.
Mirá las fotos de los looks de Sabrina Rojas:
En una de las primeras fotos, lució un modelo blanco con rayas negras y detalles en rojo. El corpiño strapless y la bombacha cavada con tiras finas en los laterales delinearon una silueta audaz, a la cual le agregó una camisa oversized blanca, aliada indiscutida para los días de sol y viento costero.
Te Podría Interesar
En otra foto, recostada sobre la arena, llevó un diseño de franjas anchas blancas y azules, con corpiño triangular de breteles finos y bombacha nuevamente cavada. Completó con anteojos de sol negros rectangulares.
Entre las siguientes imágenes apareció un accesorio que regresó, y se trata de la bandana de estampado Paisley anudada en la cabeza. En versión azul con ilustraciones blancas, acompañó un traje de baño negro y le dio un aire retro irresistible.
Luego apostó por el animal print de leopardo, en marrón y beige clásicos. Esta vez, el pañuelo fue rojo con diseños blancos, reforzando el contraste y la impronta salvaje que este verano fue furor.
Por último, repitió el accesorio rojo para complementar una bikini bicolor amarilla con breteles y detalles en rojo.