Sabrina Rojas encendió Mar del Plata con sus microbikinis: mirá las fotos

No te pierdas todos los detalles y fotos de los looks de Sabrina Rojas rojas en la playa. Un fuego total.

En las playas de Mar del Plata, Sabrina Rojas vivió días de sol junto a sus hijos, Esperanza y Fausto, y entre relax y mar, mostró las microbikinis que llevó en la valija.

Mirá las fotos de los looks de Sabrina Rojas: En una de las primeras fotos, lució un modelo blanco con rayas negras y detalles en rojo. El corpiño strapless y la bombacha cavada con tiras finas en los laterales delinearon una silueta audaz, a la cual le agregó una camisa oversized blanca, aliada indiscutida para los días de sol y viento costero.

Sabrina Rojas (2) Sabrina Rojas arrasó en Mar del Plata. En otra foto, recostada sobre la arena, llevó un diseño de franjas anchas blancas y azules, con corpiño triangular de breteles finos y bombacha nuevamente cavada. Completó con anteojos de sol negros rectangulares.

Sabrina Rojas (3) Las bikinis de Sabrina Rojas que fueron furor en redes. Entre las siguientes imágenes apareció un accesorio que regresó, y se trata de la bandana de estampado Paisley anudada en la cabeza. En versión azul con ilustraciones blancas, acompañó un traje de baño negro y le dio un aire retro irresistible.

Sabrina Rojas (4) El accesorio estrella del verano según Sabrina Rojas. Luego apostó por el animal print de leopardo, en marrón y beige clásicos. Esta vez, el pañuelo fue rojo con diseños blancos, reforzando el contraste y la impronta salvaje que este verano fue furor.