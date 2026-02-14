Sabrina Rojas reveló detalles sobre las videollamadas que hace Luciano Castro desde su internación

La actriz y conductora brindó un dato sobre un importante vínculo que su expareja sigue resguardando mientras permanece en un centro de salud.

Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia hace unos días en Vida Sana, un centro de salud en Entre Ríos al que el actor acudió con el objetivo de recuperar su bienestar emocional tras la alta exposición que atravesó por un sonado episodio de infidelidad hacia Griselda Siciliani.

En este contexto, la periodista Fernanda Iglesias contó en Puro Show (eltrece) que dialogó con Sabrina Rojas, quien se limitó a explicar cómo es el contacto de Luciano Castro con los hijos que tiene en común con la actriz y conductora.

“Me dijo que lo único que me podía comentar es que él hace videollamada con ellos todos los días”, detalló Iglesias sobre la comunicación que mantiene Castro con sus hijos.

Sabrina Rojas reveló un detalle sobre la comunicación de Luciano Castro desde su internación Sabrina Rojas reveló detalles sobre unas comunicaciones de Luciano Castro De esta manera, Sabrina Rojas dejó en claro que más allá de que su expareja atraviesa un complejo momento, el vínculo familiar permanece afianzado mientras el artista busca sanar su equilibrio emocional. De hecho, a través de un mensaje que recibió Moria Casán enviado por Luciano Castro, el actor remarcó: “Me interné porque quiero estar bien”.