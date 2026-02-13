El programa de Telefe que está en la cuerda floja y volvió a sufrir una bochornosa derrota en el rating

El canal que domina las mediciones de la televisión abierta argentina enfrenta una complicación en la franja del mediodía, cuando eltrece da el batacazo con un clásico que sigue dando frutos en materia de audiencia.

Mientras Telefe se caracteriza por ser el claro líder en el rating de la televisión abierta argentina, los directivos del canal de las pelotas siguen con creciente preocupación las caídas que viene protagonizando un programa del mediodía, que este miércoles volvió a sufir una humillante derrota frente a un clásico que sale al aire por eltrece.

Si bien Telefe suele duplicar en las mediciones a su mayor adversario en distintas franjas horarias, la situación se complica durante los minutos en los que la señal del solcito apuesta por enésima vez por un caballito de batalla de probada eficacia, El Zorro. La ficción de 1957 sigue dándole excelentes frutos a eltrece, a punto tal que en la jornada que marca la mitad de la semana se consagró como la propuesta con mayor rating de tal pantalla.

Las rendidoras aventuras del héroe enmascarado se emiten de lunes a viernes de 12:30 a 13, segmento en el que esta ficción perjudica la performance de uno de los ciclos más instalados en la grilla de Telefe, Ariel en su salsa. El envío de gastronomía ocupa el horario que va de 11:45 a 13, recibiendo un buen piso de rating que le deja A la Barbarossa y antecediendo a El noticiero de la gente.

El clásico que venció una vez más en el rating a un programa de Telefe El Zorro (apertura) Este miércoles, una vez más el espacio que encabeza Ariel Rodríguez Palacios perdió durante la media hora en la que se mide simultáneamente con El Zorro. Concretamente, en ese lapso la lata que programa eltrece midió 4.2 puntos de rating, mientras la propuesta de Telefe consiguió 4.0.

En términos de costos, para los directivos de la señal líder resulta bochornoso que una ficción explotada infinitamente por eltrece a motor de una inversión ínfima, desplace en el rating a una propuesta con el presupuesto y despliegue propios de una producción como la de Ariel en su salsa.