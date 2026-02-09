No ayudó: el flojísimo rating de un programa de Canal América tras el regreso de su conductor

Un ciclo de la señal sufrió un duro revés en el rating luego de la vuelta de su estrella y en esta nota te contamos los detalles.

Sergio Lapegüe volvió a la pantalla de Canal América luego de unas merecidas vacaciones tras tener un año muy intenso de trabajo. El periodista regresó este lunes a Lape Club Social y el rating sorprendió a todos, ya que no fue bueno el resultado.

Se sabe que el conductor es muy querido por la audiencia, pero el número no acompañó del todo este regreso que fue esperado por sus compañeros. En la previa del debut en A24, Sergio Lapegüe recibió un duro revés en lo que respecta a su magazine informativo.

El periodista Nacho Rodríguez compartió los números de la mañana de América y llamó la atención. Es que tan solo llegó a tocar 1,2 puntos de rating, marcando un regreso verdaderamente flojo del periodista y conductor del ciclo.

El flojo rating de Sergio Lapegüe tras el regreso a Canal América Rating El rating del regreso de Sergio Lapegüe. Foto: X / @NachoRodriOk. En el mismo horario, El Nueve marcó 1,8 puntos de rating, El Trece lo siguió con 2,5 puntos y Telefe tocó los 3,9 puntos de audiencia. Todo este análisis se realizó sobre los programas que competían contra Lapegüe.