La picante reacción de Wanda Nara tras ganarle en el rating a la China Suárez
Wanda Nara compartió un llamativo posteo luego del buen número que logró en audiencia con MasterChef Celebrity.
El día lunes la televisión vivió un fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Todo esto se dio en el marco de la competencia entre Telefe y El Trece, quien estrenó La Hija del Fuego, la serie protagonizada por la novia de Mauro Icardi.
MasterChef salió al aire con la gala de eliminación, en la cual quedó afuera Rusherking y cambió el horario para que compitiera de manera directa con la serie de Eugenia Suárez. El reality culinario arrasó con la audiencia: el ciclo de Telefe tuvo picos de 13 puntos, contra el promedio de 3,5 que logró El Trece con su ficción, que se estrenó este lunes.
Ya consumada la victoria en la batalla televisiva del prime time, Wanda Nara aprovechó para lanzar una historia de Instagram que en las redes sociales interpretaron como una chicana para la actriz y actual pareja de Mauro Icardi: bajo un fondo blanco, y sin palabras, puso un emoji de uñas pintadas.
El picante posteo de Wanda Nara tras ganarle a la China Suárez en el rating
Por otro lado, la cámara de Intrusos captó la llegada de Wanda Nara a Telefe tras el excelente resultado y se la pudo ver muy contenta y feliz tras ganarle a quien es su enemiga. Por el lado de la China, ella solo decidió agradecer por el apoyo a su serie a través de sus redes.