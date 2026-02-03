La picante reacción de Wanda Nara tras ganarle en el rating a la China Suárez

El día lunes la televisión vivió un fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Todo esto se dio en el marco de la competencia entre Telefe y El Trece, quien estrenó La Hija del Fuego, la serie protagonizada por la novia de Mauro Icardi.

MasterChef salió al aire con la gala de eliminación, en la cual quedó afuera Rusherking y cambió el horario para que compitiera de manera directa con la serie de Eugenia Suárez. El reality culinario arrasó con la audiencia: el ciclo de Telefe tuvo picos de 13 puntos, contra el promedio de 3,5 que logró El Trece con su ficción, que se estrenó este lunes.

Ya consumada la victoria en la batalla televisiva del prime time, Wanda Nara aprovechó para lanzar una historia de Instagram que en las redes sociales interpretaron como una chicana para la actriz y actual pareja de Mauro Icardi: bajo un fondo blanco, y sin palabras, puso un emoji de uñas pintadas.