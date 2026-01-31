El contundente descargo de Wanda Nara tras las supuestas denuncias de sus vecinos de Nordelta

Las tensiones en el exclusivo barrio El Yacht de Nordelta alcanzaron un nuevo pico de intensidad tras conocerse presuntas quejas vecinales dirigidas hacia Wanda Nara. Según trascendió en el programa A la tarde (América TV), la empresaria habría sido señalada por supuestas irregularidades relacionadas con el orden de su propiedad y el cumplimiento de las normas de convivencia del consorcio. Entre los testimonios citados, se mencionó el malestar de una alta ejecutiva internacional, quien habría elevado una queja formal por la acumulación de materiales en espacios verdes linderos.

Sin embargo, la actual conductora de Telefe no tardó en utilizar sus redes sociales para desarticular cada una de las versiones que la vinculan con multas o deudas de expensas. Wanda Nara aseguró que muchas de las acusaciones carecen de fundamento lógico, dado que posee propiedades contiguas que le permiten mayor libertad de movimiento. "Chicos relax soy mi propia vecina, el lote de al lado es mío y es obvio que no me voy a autodenunciar" afirmó de manera tajante para dar por terminada la especulación sobre su comportamiento en el barrio.

La respuesta de Wanda Nara ante las críticas en Nordelta WhatsApp Image 2026-01-29 at 20.38.48 El descargo en redes sociales que hizo Wanda Nara. Foto: X @wanditanara La mediática también hizo hincapié en el impacto negativo que este tipo de rumores pueden generar en los trabajadores del complejo habitacional. Al referirse a las supuestas denuncias de suciedad por mudanza y ruidos fuera de horario, la ex de Mauro Icardi fue enfática al proteger al personal de seguridad y administración. "Es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio. Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la intendencia" expresó, desmintiendo que existan actas de infracción en su contra.

Los detalles del conflicto entre Wanda Nara y sus vecinos Wanda Nara rompe el silencio tras las denuncias de sus vecinos en Nordelta Wanda Nara rompe el silencio tras las denuncias de sus vecinos en Nordelta. Video: A la tarde (América TV) Por otro lado, los testimonios difundidos en el ciclo de América TV mencionaron la presencia de Martín Migueles en situaciones que habrían incomodado a otros residentes. Según los audios filtrados, se le atribuye a la pareja de amigos la realización de ruidos molestos durante la madrugada y el uso de cuatriciclos en horarios no permitidos. "Estamos cansados. Se mudó hace dos días... Toda la basura, la mudanza, la vista, desparramada en la puerta, sin bolsas. Y acá hay reglas que hay que cumplir" relató un vecino anónimo sobre el estado del lote.