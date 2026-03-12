Mauro Icardi confirmó el divorcio y lanzó un durísimo comunicado tras el posteo de Wanda Nara

El futbolista se expresó luego de la publicación de su expareja donde se mostraba feliz tras la audiencia.

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen con una lucha judicial muy fuerte que tiene lugar en Italia. La conductora de Telefe compartió la palabra "Feliz" en X (antes Twitter) y esto desató miles de rumores que el futbolista desmintió sobre una posible victoria de la madre de sus hijas.

"Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana. Un proceso que inicié yo mismo en noviembre de 2024, cuando presenté formalmente mi pedido de divorcio. En marzo de 2025 estuve ahí, presente, mientras la jueza se declaraba competente y decretaba la separación que exige la ley italiana", comenzó diciendo.

"La realidad es bastante simple. Tan simple que casi debería escribirla en italiano, el idioma en el que hablan los jueces y en el que se redactan las sentencias. Pero si lo hiciera, probablemente los cuatro “periodistas” especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año tendrían todavía más dificultades para entenderla", siguió diciendo Icardi sobre la situación judicial.

El fuerte comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara Captura de pantalla 2026-03-12 150429 Mauro Icardi furioso. Foto: Instagram / @mauroicardi. También confirmó que fue él quien pidió el divorcio y que "hoy el divorcio se hace efectivo. Ahora me queda una duda: ¿dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que no me quería separar, con qué nueva historia van a intentar sostener medio punto de rating?