Qué dijo Maxi López sobre la posibilidad de que Mauro Icardi juegue en River
Maxi López fue consultado por los rumores que vinculan al actual atacante del Galatasaray con el club de Núñez y sorprendió con su respuesta.
Las versiones sobre posibles refuerzos para el ataque de River Plate comenzaron a multiplicarse en las últimas semanas y uno de los nombres que apareció en ese escenario fue el de Mauro Icardi. Aunque no existe una negociación confirmada, el rumor llegó hasta Maxi López, quien fue consultado al respecto y dejó una respuesta que no pasó desapercibida.
El exdelantero, que supo vestir la camiseta del club de Núñez durante los primeros años de su carrera, fue claro al hablar de la posibilidad de que el actual atacante del Galatasaray pueda convertirse en refuerzo del equipo argentino. “Mientras haga goles, que venga el que quiera”, aseguró, dejando en segundo plano cualquier cuestión personal.
La frase sorprendió por el antecedente entre ambos futbolistas, marcado por uno de los episodios más mediáticos del fútbol en la última década.
Un conflicto que marcó una época
La relación entre López e Icardi cambió drásticamente en 2013, cuando la separación del exjugador con Wanda Nara derivó en una nueva relación entre la empresaria y el delantero rosarino. En aquel momento, Icardi era compañero de López en la UC Sampdoria y mantenía un vínculo cercano con él.
La situación generó una fuerte exposición mediática y también trasladó la tensión al ámbito deportivo. Cada cruce entre los equipos de ambos futbolistas despertaba una enorme expectativa por lo que pudiera suceder dentro y fuera del campo.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2014, cuando la Sampdoria enfrentó al Inter de Milán. Durante el saludo previo al partido, López evitó estrechar la mano de Icardi, una escena que dio la vuelta al mundo. Aquella tarde, el delantero rosarino respondió en la cancha con dos goles.
El presente de Icardi y los rumores de mercado
Con el paso del tiempo, el conflicto fue perdiendo intensidad mediática. Incluso López dejó entrever recientemente que no descarta mantener una conversación con su excompañero, ya que considera que ambos tienen temas pendientes.
En paralelo, Icardi atraviesa una etapa importante en el fútbol europeo. Desde su llegada al Galatasaray se convirtió en una de las principales figuras del club turco y logró consolidarse como el máximo goleador extranjero de su historia.
En la actual temporada suma 15 tantos y dos asistencias en 37 presentaciones, muchas de ellas luciendo la cinta de capitán. Sin embargo, su continuidad no está asegurada, ya que su contrato finaliza en junio y todavía no hay certezas sobre una posible renovación.
Ese escenario alimenta especulaciones sobre su futuro y entre los clubes mencionados aparece River Plate. Aunque por ahora se trata solo de versiones, el tema generó repercusión y dejó una frase inesperada de Maxi López, quien optó por enfocarse en lo futbolístico antes que en el pasado compartido con el delantero rosarino.