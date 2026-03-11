Qué dijo Maxi López sobre la posibilidad de que Mauro Icardi juegue en River

Maxi López fue consultado por los rumores que vinculan al actual atacante del Galatasaray con el club de Núñez y sorprendió con su respuesta.

Siguen las repercusiones por las versiones que vinculan a Mauro Icardi con River.

Las versiones sobre posibles refuerzos para el ataque de River Plate comenzaron a multiplicarse en las últimas semanas y uno de los nombres que apareció en ese escenario fue el de Mauro Icardi. Aunque no existe una negociación confirmada, el rumor llegó hasta Maxi López, quien fue consultado al respecto y dejó una respuesta que no pasó desapercibida.

El exdelantero, que supo vestir la camiseta del club de Núñez durante los primeros años de su carrera, fue claro al hablar de la posibilidad de que el actual atacante del Galatasaray pueda convertirse en refuerzo del equipo argentino. “Mientras haga goles, que venga el que quiera”, aseguró, dejando en segundo plano cualquier cuestión personal.

La frase sorprendió por el antecedente entre ambos futbolistas, marcado por uno de los episodios más mediáticos del fútbol en la última década.

maxi lopez Maxi López y un pasado conflictivo con Mauro Icardi. Un conflicto que marcó una época La relación entre López e Icardi cambió drásticamente en 2013, cuando la separación del exjugador con Wanda Nara derivó en una nueva relación entre la empresaria y el delantero rosarino. En aquel momento, Icardi era compañero de López en la UC Sampdoria y mantenía un vínculo cercano con él.

La situación generó una fuerte exposición mediática y también trasladó la tensión al ámbito deportivo. Cada cruce entre los equipos de ambos futbolistas despertaba una enorme expectativa por lo que pudiera suceder dentro y fuera del campo.