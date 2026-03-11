Provincial de Rugby: cuando la ilusión del torneo choca contra la realidad del marcador

Hay torneos que nacen con una promesa. El Torneo Provincial de Rugby , ese que abre el camino hacia el Cuyano 2026 , es uno de ellos. La promesa es simple y seductora: trece equipos, dos meses de competencia y un sistema que ordena el destino de cada club en los torneos de Oro, Plata y Bronce . En teoría, un mapa competitivo que debería acomodar a cada cual en el lugar que le corresponde.

Pero a veces el deporte tiene una forma brutal de poner en evidencia los errores de diseño.

La primera fecha dejó resultados que, más que victorias o derrotas, parecen diagnósticos: Peumayén 70 – San Jorge 5 , San Juan RC 62 – Jockey 17 , Los Tordos 104 – Rivadavia 10 , Liceo 54 – Tacurú 3 .

El rugby tiene algo de épica incluso en la derrota. Todos los que alguna vez vieron un partido saben que perder forma parte del ritual. Pero una cosa es perder y otra muy distinta es quedar atrapado en un partido que desde el minuto diez ya no tiene sentido competitivo. Cuando el marcador se vuelve una avalancha, el partido deja de ser un juego y pasa a ser una formalidad.

¿A quién le sirve esto?

rugby top 10. Los Tordos le marcó 104 puntos a Rivadavia. Rugby De Cuyo

No le sirve al que pierde, porque no aprende demasiado de una diferencia tan grande. No hay construcción posible cuando cada avance del rival termina debajo de los palos. La experiencia deja de ser formativa y se convierte en un ejercicio de resistencia.

Pero tampoco le sirve al que gana.

Un equipo que viene de competir en el Torneo del Interior o de ser protagonista del Cuyano no encuentra demasiada exigencia cuando enfrente tiene un rival que juega otra liga, otro ritmo y otro universo deportivo. El marcador de tres cifras puede inflar estadísticas, pero no mejora el juego.

El rugby, como cualquier deporte, crece cuando el desafío está cerca, cuando el partido se juega en el límite, cuando cada punto cuesta. No cuando la diferencia se mide en decenas.

Y hay un tercer factor que vuelve todo más extraño: el costo.

Viajar en rugby nunca es sencillo. Implica trasladar un plantel numeroso, staff, logística, horas de ruta y un presupuesto que los clubes —sobre todo los más chicos— cuentan peso por peso.

Mover una delegación completa hasta San Rafael, Rivadavia o San Juan para disputar un partido que en el entretiempo ya está resuelto parece, como mínimo, una inversión discutible.

El rugby mendocino y cuyano siempre se sostuvo sobre dos pilares: la pasión de los clubes y el sentido de pertenencia. Pero incluso esos motores necesitan un formato que acompañe. Cuando el sistema obliga a enfrentar mundos deportivos demasiado distintos, la competencia se vuelve una especie de trámite administrativo.

Foto ID: 935430 Gentileza Ok Rugby

Quizás la señal más clara de que algo no encaja apareció incluso antes de que la pelota volara demasiado: Belgrano no se presentó en la primera fecha.

Cada club tiene sus razones, claro. Pero en un torneo que recién empieza, una ausencia temprana suele ser un síntoma. Un pequeño aviso de que el calendario puede estar pidiendo más de lo que algunos pueden —o quieren— ofrecer.

El rugby tiene una tradición admirable de mirar hacia adentro cuando algo no funciona. No suele esconder los debates. Al contrario: los abraza.

Tal vez este Provincial merezca justamente eso. Una discusión sincera sobre su formato, su sentido competitivo y el equilibrio entre crecimiento y realidad.

Porque si algo enseña el rugby es que no todo se mide en el marcador.

Pero cuando los números empiezan a gritar demasiado fuerte, conviene escucharlos.