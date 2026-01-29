Una exparticipante de MasterChef Celebrity reveló el gran gesto que tuvo Wanda Nara

La conductora de Telefe tuvo un hermoso gesto y la exparticipante del reality no dudó en dar a conocerlo.

MasterChef Celebrity es sin lugar a dudas el programa sensación de las noches de Telefe y de la televisión argentina. El ciclo culinario está a semanas de culminar y una exparticipante decidió contar el enorme gesto que tuvo Wanda Nara.

Se trata nada más y nada menos que de Esther Goris, la actriz pudo ingresar al programa en la etapa de repechaje, pero su aventura en el certamen duró poco, ya que fue eliminada en una gala reciente. La artista estuvo charlando en Intrusos y contó una intimidad que tiene a la conductora como protagonista.

"Wanda me consiguió una cocina porque yo no tengo cocina. El último día me dijo: 'Esther, hablé y te van a llamar para darte una cocina eléctrica'", comentó Esther Goris en diálogo con el equipo del programa de América.