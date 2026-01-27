En los últimos días se volvió viral los dichos de una periodista sobre la higiene de la mediática.

Wanda Nara se volvió viral en los últimos días luego de que se enfrentó fuertemente con Mauro Icardi en las redes sociales. En uno de sus posteos aprovechó también y apuntó contra el "olor" de la China Suárez y generó polémica.

"En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina", fue la frase que utilizó la mediática. Los días pasaron y un video se volvió viral sobre una conductora que reveló detalles de la higiene personal de Wanda Nara.

El detalle que compartió Viviana Canosa sobre Wanda Nara Una reconocida conductora apuntó contra la higiene personal de Wanda Nara: "Le decíamos..." Se trata nada más y nada menos que de Viviana Canosa, quien en su momento reveló una fuerte información sobre la figura de Telefe: "Le decíamos: 'Hoy tenés que pegarte una ducha porque tenía el pelo sucio'".