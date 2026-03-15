Premios Oscar 2026: Una batalla tras otra se consagró como la mejor película del año

La 98ª edición de los premios Oscar llegó a su clímax con la coronación de Una batalla tras otra (One Battle After Another) como la indiscutida Mejor Película del año. La épica cinematográfica dirigida por Paul Thomas Anderson confirmó su estatus de favorita y se alzó con el premio más codiciado, cerrando una gala que quedará en la historia grande de Hollywood.

La producción, que llegaba a la ceremonia del Dolby Theatre como la gran ganadora con 13 nominaciones, logró materializar cinco estatuillas en total. Este triunfo no solo premia la excelencia técnica y narrativa del filme, sino que representa la redención definitiva para Anderson, quien finalmente logró conquistar a la Academia tras años de entregar obras maestras y acumular 14 nominaciones a lo largo de su brillante carrera.

Premio Oscar a la Mejor Película oscars 14 Leonardo D'Caprio y Teyana Taylor. IG @theacademy En la disputa por el máximo galardón, Una batalla tras otra logró vencer a una terna de altísimo nivel, dejando en el camino a su principal rival de la temporada, Pecadores (Sinners) de Ryan Coogler. El resto de las candidatas que compitieron por la gloria fueron: