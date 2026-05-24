¡Se destapó! Rosmery Maturana reveló un feroz freno legal por la filtración de los audios con Javier Milei

El escándalo en torno a las grabaciones íntimas atribuidas al presidente Javier Milei y a su exasesora de imagen, Rosmary Maturana, sumó un capítulo de alto impacto institucional. Lo que comenzó como un revuelo en las señales de streaming y las redes sociales por el lanzamiento de una picante canción de cumbia, se trasladó formalmente a los pasillos de los tribunales.

Las declaraciones brindadas a los medios de comunicación ratificaron la antigua relación de confianza con el mandatario.

La protagonista decidió cambiar su postura mediática y anunció el inicio de una ofensiva judicial contra los responsables de la divulgación del material. Todo lo compartió en Instagram.

Maturana había roto el silencio inicialmente para aclarar la naturaleza del vínculo que la unía al actual Jefe de Estado, admitiendo el uso de sobrenombres de extrema confianza en el plano privado. "Yo le decía a Javier paquetón, en realidad, éramos confidentes en su momento”, remarcó la mujer en diálogo con el portal Farándula Show.

En esa misma intervención, la especialista en estética intentó desmarcarse por completo del origen de las filtraciones, asegurando que se trataba de una maniobra de origen oscuro. "Este es un carpetazo que le están dando a él. No hay nada de malo en los audios. Era una conversación de confidentes. Yo siempre lo respeté un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa es una maldad", argumentó.

posteo enojo maturana Rosemary Maturana oficializó su alianza con el doctor Alejandro Cipolla para llevar el escándalo a la esfera penal. Instagram @oscurita_1

Sin embargo, las especulaciones y la constante reproducción de los fragmentos telefónicos en internet motivaron a Rosmery Maturana a tomar una determinación drástica para resguardar su nombre y el de la máxima autoridad de la Nación.A través de su cuenta oficial de Instagram, Maturana compartió un comunicado en formato de posteo donde detalla los pasos legales a seguir.

En el texto, la diseñadora expone su total disconformidad con el tratamiento del caso: “Ante las aberrantes y falsas manifestaciones que se vienen realizando públicamente sobre mi persona y sobre el Sr. Presidente de la Nación, informo que he solicitado la inmediata intervención de mi abogado, Dr. Alejandro Cipolla, a fin de que evalúe y promueva las acciones legales correspondientes, incluyendo la querella penal contra quienes resulten responsables de la difusión de dichos agravios y falsedades”.

rosmery maturana (2) A través de un fuerte escrito en sus plataformas digitales, la asesora de imagen denunció la existencia de falsedades públicas. Instagram @oscurita_1

Con la incorporación de Cipolla, un letrado de amplia trayectoria en litigios de alta exposición pública, el caso abandona el terreno de la mera anécdota del espectáculo. Sin lugar a dudas, la relación de Javier Milei y Rosmery Maturana se está yendo por un camino complicado tras la filtración de ajenos a la misma.