Javier Milei anunció el lanzamiento de Gemelo Digital, un sistema de IA para políticas públicas: cómo funciona

El presidente Javier Milei informó este viernes el lanzamiento del primer Gemelo Digital , una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano.

“ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!”, expresó en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con la información oficial brindada por la cartera que conduce Sandra Pettovello , el objetivo ahora es “evolucionar hacia un Estado predictivo”. “Es decir: un Estado que no solamente observe la realidad una vez que los problemas ya ocurrieron, sino que tenga capacidad de anticipación, simulación y prevención”, aclararon.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq

A su vez, enumeraron los propósitos del sistema: “Es una herramienta orientada a transformar datos en capacidad de predicción y diseño estratégico de políticas públicas. La idea central es que, a partir de grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado, el modelo pueda responder preguntas como

1) ¿Qué podría ocurrir si se implementa determinada política?

2) ¿Qué impacto tendría una intervención específica?

3) ¿Qué variables sociales están asociadas entre sí?

4) ¿Cómo evolucionaría una población frente a determinadas decisiones?

5) ¿Qué acciones optimizan mejores resultados?”.

El concepto de “Gemelo Digital” (Digital Twin) es una de las principales tendencias tecnológicas a nivel mundial vinculadas a la inteligencia artificial, el análisis de datos y la simulación predictiva.

Un gemelo digital es una representación virtual y dinámica de un sistema real que permite observar, analizar, simular y anticipar comportamientos futuros a partir de grandes volúmenes de datos.

Actualmente, esta tecnología se utiliza en distintas partes del mundo principalmente asociada a cuestiones urbanas, industriales y de infraestructura.

Se llama “gemelo digital” porque construye una réplica inteligente de un sistema real, capaz de simular escenarios y proyectar resultados posibles antes de implementar acciones concretas.

“No solamente permite leer datos, sino también modelar escenarios futuros y evaluar impactos posibles de distintas decisiones”, añadieron.

La iniciativa busca “construir un sistema inteligente capaz de integrar información social, educativa, laboral y territorial para analizar dinámicas sociales complejas, comprender patrones, detectar riesgos, simular políticas públicas y proyectar escenarios futuros”.