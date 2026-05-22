El titular de la Sociedad Rural dijo que el anuncio de Javier Milei "no alcanza": "Que las retenciones sean cero"

Tras el sorpresivo anuncio del presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales sobre la baja de retenciones al trigo y la cebada , la reacción de la dirigencia agropecuaria fue de cautela. Si bien celebran el gesto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dejó claro que el objetivo final sigue siendo la eliminación total del tributo.

A partir de junio, las alícuotas para el trigo y la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5% . Asimismo, el Ejecutivo confirmó que a partir de enero próximo comenzará un cronograma de reducción para la soja.

Esta es la cuarta baja desde el inicio de la gestión Milei, sumándose a las políticas previas aplicadas sobre carnes, lácteos, maíz, sorgo y girasol.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, admitió la sorpresa ante el anuncio oficial pero mantuvo una línea de reclamo firme. En ese sentido, destacó que la baja de retenciones es necesaria debido a la estrechez de los márgenes de rentabilidad, golpeados especialmente por el aumento en los costos de los combustibles.

En ese sentido, en diálogo con A24, indicó que el anuncio "no alcanza" : " Apuntamos a que las retenciones sean cero ", dijo aclarando que cualquier reducción intermedia es insuficiente frente a la presión fiscal histórica.

El presidente de la SRA fue enfático al señalar que el problema no se agota en las retenciones. Mencionó la mala infraestructura como un componente central del "costo argentino" que resta competitividad al sector.

El "Costo Argentino" como freno al crecimiento

Pino subrayó que la baja de retenciones es solo una parte de la ecuación. Para el campo, la reactivación real depende de una visión integral que actualmente consideran incompleta:

Infraestructura: La deficiencia en rutas y caminos rurales encarece la logística y frena la capacidad exportadora.

Acceso al crédito: El dirigente reconoció que "hoy empiezan tímidamente" las líneas de crédito en los bancos, pero remarcó que se necesita un flujo de financiamiento mucho más robusto para que la producción despegue.

“Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país, pero hay que ir más allá”, afirmó Pino.