Pese a la merma en las importaciones, las compras vía courier crecieron y marcaron un nuevo máximo histórico

Aunque en abril las importaciones cayeron 4% interanual, las compras vía courier marcaron un nuevo máximo histórico al alcanzar los U$S118 millones , una suba del 135,9%. Así, superó el récord previo de U$S105 millones de diciembre 2025.

En lo que va del año, las compras al exterior por envío acumulan U$S402 millones, un alza del 123,2% interanual, de acuerdo a estimaciones de Analytica. Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el mes fue la tercer categoría más relevante en el análisis a 8 dígitos según la nomenclatura del Mercosur.

"Con el salario privado registrado acumulando una caída real de 4,8% entre septiembre y marzo —siete meses consecutivos de retroceso— y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier podría ser señal de que se consolida la tendencia de sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales2, señalaron desde la consultor.

Y agregaron: En cuanto a las importaciones, el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del último año hasta los US$6.204 millones. La merma se explica por la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

Balanza comercial

En el cuarto ,mes del año la balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$2.711 millones, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

Las consultoras proyectan que este año habrá un saldo positivo superior a 2025.