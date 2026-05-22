El diario de viaje de Javier Milei: a cuántas provincias todavía no fue

Cuando Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023, uno de sus rasgos más característicos era su conexión con "la gente de a pie", ese electorado harto de la casta que lo había catapultado a la Casa Rosada. Dos años después, los números cuentan otra historia. El mandatario que prometió austera gestión pasó más tiempo en Estados Unidos que en buena parte del territorio que gobierna.

Los números son incómodos para un gobierno que hizo del "no hay plata" su leitmotiv. Milei visitó 15 países y duplicó el presupuesto de viáticos. Todo eso mientras nueve provincias argentinas siguen esperando ver a su presidente.

Desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy, Milei realizó casi 40 viajes de cabotaje en total, muchos de ellos motivados por emergencias climáticas, actos patrios o eventos empresariales privados a los que fue invitado.

De las 23 provincias argentinas (excluyendo CABA, sede habitual de gobierno), hay nueve que todavía no lo conocen como mandatario:

Además, varios de los viajes que sí realizó fueron de una sola vez y por motivos muy acotados. Santa Cruz, por ejemplo, fue apenas una escala técnica en Río Gallegos antes de volar a la Antártida en enero de 2024. San Juan tuvo una única visita, en julio de ese año, para presentar un plan de alfabetización. Entre Ríos recién lo vio en octubre de 2025, en plena campaña electoral.

¿A qué fue cuando fue?

El patrón de visitas responde más a la agenda ideológica y al calendario electoral que a la gestión de gobierno.

Informe de viajes y actividades oficiales de Javier Milei en Argentina MDZ

Emergencias, actos patrios obligados, foros empresariales privados y, sobre todo, campaña política cuando los votos lo demandaron. Las provincias que visitó en octubre de 2025 en el mes previo a las legislativas representan la mayor concentración de viajes internos de su gestión. Antes de eso, muchas de esas provincias esperaban desde diciembre de 2023.

El conurbano: terra incognita

El contraste más llamativo no está en el norte profundo ni en la Patagonia. El conurbano bonaerense, el territorio con mayor densidad poblacional del país, fue una zona desconocida para Milei durante casi toda su gestión.

Hasta mediados de 2025, el presidente que prometía representar al "ciudadano de a pie" no había pisado ningún municipio del Gran Buenos Aires. Recién en agosto de ese año, con la campaña bonaerense en marcha rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, apareció en La Plata para el lanzamiento de campaña, y días después en Moreno para el cierre electoral. Todas sus visitas fueron con seguridad reforzada, rodeado de militantes. Ninguna caminata popular espontánea. Ningún recorrido barrial.

Washington ante todo

El dato más relevante de las visitas de Milei al exterior es que visitó Estados Unidos 17 veces. Algunas visitas tuvieron peso institucional real, como los discursos en la Asamblea General de la ONU, el Foro de Davos, la asunción de Trump en enero de 2025. Pero una parte significativa de la agenda fueron actos partidarios, presentaciones de libros, recepciones de premios personales o eventos ideológicos como la CPAC o el Madrid Economic Forum.

Según datos oficiales presentados ante el Congreso, el Estado argentino gastó más de $5.700 millones en vuelos al exterior desde enero de 2024. Eso sin contar las dos últimas giras, no incluidas en el último informe de la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel recorrió lo que el presidente no. Construyó su agenda de viajes al interior sin esperar la lógica electoral. Se fotografió con gobernadores peronistas que Milei no recibe, pisó provincias que el presidente ignora, generó presencia territorial con una consistencia que el Ejecutivo no tuvo.

En Casa Rosada justifican los viajes internacionales como inversión en imagen país, apertura de mercados y consolidación del posicionamiento ideológico de Argentina en el mundo. Hay algo de eso. Pero la pregunta que el gobierno no responde es más simple: ¿Cuándo va a Catamarca? ¿Cuándo pisa Formosa? ¿Cuándo recorre un barrio del tercer cordón del conurbano sin que haya urnas abiertas dos semanas después?