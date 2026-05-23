¿Karol G en Pasión de Sábado? El video filtrado que se hizo viral en redes

En las últimas horas, las redes sociales se vieron inundadas por la viralización de un video que tiene como protagonista a Karol G durante su visita a la Argentina en 2017. Lejos de los estadios colmados y los lujos que rodean su presente actual, la estrella de la música urbana pisó el escenario de Pasión de Sábado , el emblemático programa de América TV que funciona desde hace décadas como un termómetro de la cultura popular.

En el registro recuperado por los usuarios, se observa a una joven Karol G presentada por la clásica terna de conductores integrada por Marcela Baños, Alejandro Beltzer y Rosita, el recordado personaje de Gaby González. En aquella oportunidad, la colombiana desplegó toda su energía interpretando canciones como A ella y Ahora me llama.

La repercusión de estas imágenes abrió paso a un profundo análisis por parte de los fanáticos en la plataforma X. "En menos de una década Karol G pasó por Pasión de Sábado y por el último desfile de Victoria’s Secret" , remarcó un seguidor, sintetizando el meteórico ascenso de la compositora. El fenómeno habilitó comparaciones con otras figuras de elite, como Bad Bunny, rememorando sus primeros conciertos en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía.

En los inicios de su trayectoria, la cantante interpretó sus primeros éxitos musicales ante la tribuna de Pasión de Sábado.

Durante su estadía en el país, la actual estrella global protagonizó un emotivo encuentro cultural en José C. Paz.

Más allá de la música y el brillo del estudio, el paso de la intérprete por Buenos Aires contempló un costado profundamente humano. Durante aquella gira, Karol G visitó el Teatro Municipal de José C. Paz, donde cantó a capella para niños de la zona y se fotografió con alumnos de talleres de danza y Tango Terapia, dejando un grato recuerdo en la comunidad.

karol g colombia (1) El archivo viral demostró la importancia del clásico ciclo televisivo como trampolín para los grandes referentes del reggaetón. Instagram @karolg

Esta oleada de nostalgia digital funcionó también como el respaldo definitivo para Marcela Baños. Diversos sectores de la audiencia aprovecharon la oportunidad para visibilizar el rol del ciclo como plataforma de lanzamiento para figuras internacionales de la talla de Ozuna.