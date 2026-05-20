"No tengo un marido millonario": el furioso descargo de Marcela Baños contra APTRA y un dardo para Wanda Nara

Pasada una nueva edición de los Premios Martín Fierro , siguen surgiendo opiniones diversas sobre los premiados y todos aquellos que se ilusionaron con nominaciones que no tuvieron final feliz. Una de estas últimas personas es Marcela Baños , la íconica conductora del ciclo tropical Pasión de Sábado . Ella considera que su ciclo merece un galardón de oro desde hace varios años.

Como invitada al piso de América TV en el programa Intrusos, la conductora mostró clara y sinceramente cómo le molestó el hecho de que su ciclo televisivo una vez más no sea parte del privilegiado grupo de ganadores. Además, reveló que considera que Pasión de Sábado merece un galardón de oro desde hace varios años.

Sin dar muchas vueltas, comenzó su gran descargo haciendo hincapié en la gran carrera profesional que ha mantenido frente a la televisión argentina: "Yo tengo 27 años en la conducción". Seguido de esto, no dudó en apuntar contra una de las grandes figuras de la noche: "Wanda Nara te hace un programa de dos horas todos los días con copetes...".

El programa tropical se destaca por sostener ocho horas de transmisión en vivo con múltiples bandas en escena.

Mostrándose cada vez más furiosa por las decisiones de APTRA, manifestó: "Entonces, yo nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa los fines de semana, ocho horas seguidas, con tribuna y más de 25 bandas en vivo. Los invito a todos a pasar por Pasión de sábado para ver lo que es".

pasion de sabado (1) Pasión de Sábado cumplió 37 años al aire y su conductora exige un reconocimiento histórico por parte de APTRA. Instagram @marcelabanios

Seguido de esto, Marcela Baños no se guardó nada y demostró que la dificultad que conlleva hacer un programa con más de 20 bandas, tribuna y una cucaracha que no para de dar información provoca que merezca un gran galardón. "Entonces, cuando veo esto, digo 'qué injusto que es'. Siempre me voy enojada de los Martín Fierro, este año cambié el chip y me fui a divertir", continuó más que enojada.

marcela-banos-2243198 Marcela Baños utilizó la pantalla de Intrusos para canalizar su enojo tras la última ceremonia de premios. Instagram @marcelabanios

Hacia el final de su descargo, Marcela reivindicó su procedencia y el valor de su recorrido profesional con una frase contundente sobre las formas de consagrarse en el medio actual. "Yo no tengo un marido famoso ni millonario, entré por un casting", concluyó de forma tajante.