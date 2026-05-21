Karol G hará su primer River: cuándo comprar entradas y cómo acceder a la preventa

Con una gira mundial y miles de personas esperando conseguir entradas, el primer River de Karol G ya aparece entre los eventos musicales más esperados.

Karol G dará el recital más grande de su carrera en Argentina. La cantante colombiana confirmó su primer show en el estadio River Plate y el anuncio explotó en redes sociales. Después de agotar entradas en distintos países y romper récords de reproducciones, la artista llevará su nueva gira a Buenos Aires.

Preventa y venta general para River Plate El recital de Karol G marcará un momento histórico para la artista en Argentina. Será la primera vez que se presente en el estadio Estadio Monumental, uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica y sede de grandes shows internacionales.

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La venta de entradas tendrá dos etapas. Primero llegará la preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación. Esa instancia comenzó el miércoles 20 de mayo a las 12 del mediodía. Quienes compren con esa tarjeta de crédito accederán al beneficio de hasta seis cuotas sin interés, algo que ya despertó expectativa entre miles de fans.

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