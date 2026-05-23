Ornella Ferrara enterneció a todos al mostrar fotos inéditas de su infancia y adolescencia
La querida conductora abrió el álbum de los recuerdos y en sus redes y conmovió a todos con una dedicatoria. ¡Mirá las imágenes!
Ornella Ferrara enterneció a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de fotos de su infancia y adolescencia. En las imágenes, la periodista mostró distintos momentos de su vida y también incluyó algunas postales junto a integrantes de su familia.
La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram (@Orneferrara) y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes llenos de cariño.
Junto al carrusel de imágenes, la conductora escribió un emotivo mensaje dedicado a su niña interior: "Niña de ojos grandes y brillantes … seguí trabajando tus sueños. Reí. Jugá. Anímate. ¡Y empezá las veces que sea necesario! Que solo te esperan cosas hermosas".
El posteo superó los quinientos me gustas y generó decenas de comentarios de sus fanáticos, que destacaron tanto su belleza como la sensibilidad del mensaje que compartió.
"Mi vida, que hermosa niña y adulta"; "¡¡¡Siempre bella!!! En todas las etapas de tu vida siempre hermosa"; "¡¡¡Muy bella tu historia en unos segundos!! ¡Siempre bonita y con una bella sonrisa! Bendiciones", fueron algunos de los mensajes que recibió Ornella Ferrara.