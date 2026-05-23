Ornella Ferrara enterneció a todos al mostrar fotos inéditas de su infancia y adolescencia

La querida conductora abrió el álbum de los recuerdos y en sus redes y conmovió a todos con una dedicatoria. ¡Mirá las imágenes!

Ornella Ferrara enterneció a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de fotos de su infancia y adolescencia. En las imágenes, la periodista mostró distintos momentos de su vida y también incluyó algunas postales junto a integrantes de su familia.

La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram (@Orneferrara) y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes llenos de cariño.

Ornella Ferrara posteo Instagram Una pequeña Ornella. Instagram Orneferrara.

Ornella Ferrara posteo Instagram 2 Ferrara junto a su familia. Instagram Orneferrara.

Junto al carrusel de imágenes, la conductora escribió un emotivo mensaje dedicado a su niña interior: "Niña de ojos grandes y brillantes … seguí trabajando tus sueños. Reí. Jugá. Anímate. ¡Y empezá las veces que sea necesario! Que solo te esperan cosas hermosas".