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Ornella Ferrara

Ornella Ferrara enterneció a todos al mostrar fotos inéditas de su infancia y adolescencia

La querida conductora abrió el álbum de los recuerdos y en sus redes y conmovió a todos con una dedicatoria. ¡Mirá las imágenes!

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Ornella Ferrara, conductora.

Ornella Ferrara, conductora.

Instagram Orneferrara.

Ornella Ferrara enterneció a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de fotos de su infancia y adolescencia. En las imágenes, la periodista mostró distintos momentos de su vida y también incluyó algunas postales junto a integrantes de su familia.

La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram (@Orneferrara) y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes llenos de cariño.

Ornella Ferrara posteo Instagram
Una pequeña Ornella.

Una pequeña Ornella.

Ornella Ferrara posteo Instagram 2
Ferrara junto a su familia.

Ferrara junto a su familia.

Junto al carrusel de imágenes, la conductora escribió un emotivo mensaje dedicado a su niña interior: "Niña de ojos grandes y brillantes … seguí trabajando tus sueños. Reí. Jugá. Anímate. ¡Y empezá las veces que sea necesario! Que solo te esperan cosas hermosas".

Ornella Ferrara posteo Instagram 3 (1)
Las fotos fueron publicadas en su cuenta de Instagram.

Las fotos fueron publicadas en su cuenta de Instagram.

Ornella Ferrara posteo Instagram 3
¡Qué chiquita!

¡Qué chiquita!

Ornella Ferrara posteo Instagram 4
Toda una diva.

Toda una diva.

El posteo superó los quinientos me gustas y generó decenas de comentarios de sus fanáticos, que destacaron tanto su belleza como la sensibilidad del mensaje que compartió.

Ornella Ferrara posteo Instagram 5
Recuerdos imborrables.

Recuerdos imborrables.

Ornella Ferrara posteo Instagram 6
El posteo superó los 500 me gustas.

El posteo superó los 500 me gustas.

Ornella Ferrara posteo Instagram 7

"Que solo te esperan cosas hermosas", fue una de las frases más sensibles que firmó la conductora.

"Mi vida, que hermosa niña y adulta"; "¡¡¡Siempre bella!!! En todas las etapas de tu vida siempre hermosa"; "¡¡¡Muy bella tu historia en unos segundos!! ¡Siempre bonita y con una bella sonrisa! Bendiciones", fueron algunos de los mensajes que recibió Ornella Ferrara.

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