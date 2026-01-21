En A la Tarde compartieron una información que pone en el medio de la polémica a una conocida figura.

El mundo del espectáculo se revolucionó luego de que en A la Tarde compartieron una fuerte noticia que pone en el foco principal a una conocida conductora. Se trata nada más ni nada menos que de Laurita Fernández.

La figura de El Nueve habría recibido una demanda millonaria por parte de su exrepresentante y en el programa de América revelaron todos los detalles: "Estaría demandada por una suma de 90 millones de pesos, Laurita Fernández".

Ale Castelo, panelista del ciclo, comentó que "Laurita unilateralmente se fue de la representación y él le reclama porcentajes de todos esos años (de trabajo)". El hombre es Mauricio Catarain, reconocido en el mundo de la farándula y quien trabajó al menos durante cinco años junto a Fernández.

Laurita Fernández, la conductora que habría sido demandada por su exrepresentante Afirman que una famosa conductora habría recibido una demanda millonaria: el impresionante monto Según la palabra del periodista, el detonante de este reclamo fue cuando la conductora y bailarina mostró en una nota el interior de su vivienda donde había grandes lujos: "Estalla con la nota y en Uruguay empieza a contarlo".