Afirman que una famosa conductora habría recibido una demanda millonaria: el impresionante monto
En A la Tarde compartieron una información que pone en el medio de la polémica a una conocida figura.
El mundo del espectáculo se revolucionó luego de que en A la Tarde compartieron una fuerte noticia que pone en el foco principal a una conocida conductora. Se trata nada más ni nada menos que de Laurita Fernández.
La figura de El Nueve habría recibido una demanda millonaria por parte de su exrepresentante y en el programa de América revelaron todos los detalles: "Estaría demandada por una suma de 90 millones de pesos, Laurita Fernández".
Ale Castelo, panelista del ciclo, comentó que "Laurita unilateralmente se fue de la representación y él le reclama porcentajes de todos esos años (de trabajo)". El hombre es Mauricio Catarain, reconocido en el mundo de la farándula y quien trabajó al menos durante cinco años junto a Fernández.
Laurita Fernández, la conductora que habría sido demandada por su exrepresentante
Según la palabra del periodista, el detonante de este reclamo fue cuando la conductora y bailarina mostró en una nota el interior de su vivienda donde había grandes lujos: "Estalla con la nota y en Uruguay empieza a contarlo".
Por el momento, Laurita Fernández mantiene absoluto silencio, aunque podría hablar con el correr de los días para aclarar esta situación. Karina Mazzocco se mostró completamente sorprendida con la información, ya que la artista no es de estar o generar este tipo de polémicas.