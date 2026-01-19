La artista se encontraba en plena entrevista cuando confirmó que se acabó el amor con su novio.

En las últimas horas, una nueva separación sacudió al mundo del espectáculo y todo ocurrió en Intratable, programa conducido por Susana Roccasalvo. Allí la periodista entrevistó a una actriz que decidió confirmar su separación.

Se trata nada más ni nada menos que de Soledad Silveyra, quien se encontraba en pareja con José, un hombre que conoció en Brasil y que actualmente se encuentra viviendo en la localidad de Buzios.

Todo ocurrió cuando le preguntaron sobre cómo se encontraba en el marco amoroso y ella decidió contar la verdad: "El amor está en una pausa, es el hombre más bueno que he conocido. No estamos juntos, pero lo quiero porque es una persona extraordinaria".

La querida actriz anunció su separación y sorprendió a todos Una querida y famosa actriz anunció la separación con su pareja: el motivo de la ruptura En otra parte de la charla subrayó que "ojalá que podamos ser amigos y estoy segura de que sí". Respecto al motivo que llevó a la separación, Soledad dejó en claro que no pasaba por la distancia, sino que es por "la vida tan diferente que tenemos".