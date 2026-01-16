Afirman que Luciano Castro y Griselda Siciliani estarían separados tras el escándalo de infidelidad del actor

Tras una semana de alta exposición mediática, la pareja de actores habría puesto punto final a su relación con una conversación definitiva.

La noticia de la inminente separación parecía inevitable tras los recientes rumores de conflicto. Luego de varios días bajo el foco de las críticas y la exposición pública, la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, dos figuras importantes de la escena nacional, habría llegado a su final. Según trascendió en las últimas horas, la protagonista de Envidiosa (Netflix) fue quien tomó la iniciativa para aclarar los términos de su vínculo afectivo.

La determinación no fue casual, sino el resultado de una charla privada donde se habrían sincerado sobre el futuro y el desgaste mediático. De acuerdo con la información brindada en el programa A la Tarde (América TV), la actriz planteó la necesidad de un distanciamiento firme. Al respecto, el periodista Alejandro Castelo detalló: "Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión".

El detonante de la ruptura de Griselda Siciliani y Luciano Castro La pareja de actores habría decidido finalizar su vínculo tras una tensa semana mediática La pareja de actores habría decidido finalizar su vínculo tras una tensa semana mediática. Video: A la tarde (América TV) A pesar de la tristeza que conlleva este proceso de separación, el actor habría aceptado la voluntad de su supuesta ahora expareja, reconociendo el complejo momento que atraviesan. El cronista del ciclo de América TV fue contundente al confirmar el estado actual del romance: "Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados".

El futuro incierto de la pareja tras el escándalo de infidelidad La supuesta amante de Luciano Castro habló tras el rumor de la existencia de fotos íntimas La distancia no es solo emocional, sino también geográfica. Mientras ella se concentra en el rodaje de la serie biográfica sobre Moria Casán en Buenos Aires, él se encuentra en la costa atlántica compartiendo tiempo con sus hijos. En este contexto, se supo que la actriz habría solicitado total honestidad sobre posibles escándalos futuros para evitar nuevas sorpresas en la prensa. "Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro", añadieron fuentes cercanas al entorno.