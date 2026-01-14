La lista completa y polémica de todas las parejas de Luciano Castro que hoy dan que hablar: cuántas son

Luciano Castro vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Mientras hoy los titulares hablan de una profunda crisis y rumores de infidelidad en su noviazgo con Griselda Siciliani , resulta imposible no mirar hacia atrás. El actor tiene un largo historial de relaciones que han marcado la agenda del espectáculo durante los últimos 30 años.

La carrera de Castro despegó a principios de los 90 en Jugate Conmigo. Allí, siendo un joven de pelo largo, trabajó bajo el ala de Cris Morena . Durante décadas, el mito urbano vinculó sentimentalmente al actor con la productora.

Sin embargo, tal como el propio Castro ha declarado, esto nunca fue confirmado . Él siempre se limitó a tener palabras de agradecimiento hacia ella y Gustavo Yankelevich por la oportunidad laboral, manteniendo ese supuesto romance en el terreno de la especulación.

En 2005, Castro formalizó una de sus parejas más explosivas con la locutora Elizabeth Vernaci . La relación duró cinco años y fue de alto perfil. A pesar de que el amor se terminó, lograron construir un vínculo de respeto mutuo que perdura hasta hoy. De hecho, Vicente, el hijo de la conductora, guarda un gran cariño por el actor, demostrando que la separación fue en buenos términos.

Entre el ruido mediático, hubo una relación que Castro mantuvo con total hermetismo. Fue con Florencia , una mujer ajena al mundo del espectáculo. Aunque la pareja no prosperó, ella ocupa un lugar fundamental en su biografía: es la madre de Mateo , el primer hijo del actor.

Un casamiento: Sabrina Rojas

Sabrina Rojas, su compañera más duradera.

En 2010, durante el éxito de la novela Valientes, Luciano conoció a Sabrina Rojas. Lo que comenzó como un amor "entre bambalinas" en la temporada de teatro de Mar del Plata, se convirtió en la relación más estable de su vida. Estuvieron juntos 11 años y tuvieron a Esperanza y Fausto.

A pesar de casarse tras el nacimiento de su segundo hijo y superar una crisis en 2019, el matrimonio llegó a su fin definitivo en 2021, transformándose en una familia ensamblada que, aún hoy, sigue dando que hablar por sus pases de factura.

La diferencia de edad: Flor Vigna

Flor Vigna y Luciano Castro, pareja explosiva.

A fines de 2021, Castro sorprendió al confirmar su romance con Flor Vigna, tras conocerse en un gimnasio. La diferencia de edad y de estilos de vida no impidió que apostaran al vínculo. "Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses", confesó ella en su momento. Sin embargo, tras compartir temporada en Mar del Plata, la relación se desgastó y confirmaron su separación en enero de 2024.

El presente: Griselda Siciliani

Un vínculo a definirse en los próximos días.

La última parada en este recorrido es Griselda Siciliani. "Nos reencontramos grandes, la vida nos pasó por encima a los dos", había declarado Castro en Noche al Dente, explicando que su amistad de años se transformó en romance tras una cena post cumpleaños de Carla Peterson.

Lo que parecía el escenario ideal de dos colegas que se eligen desde la madurez, hoy tambalea. Las versiones de infidelidad que circulan en estas horas ponen en jaque nuevamente la estabilidad emocional del actor, repitiendo un patrón de desenlaces polémicos que parece ser el sello de su vida amorosa.