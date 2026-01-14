Apareció una nueva amante de Luciano Castro y reveló un detalle muy íntimo: "Es un..."
En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer pruebas y un testimonio revelador.
Luciano Castro se encuentra pasando sin lugar a dudas uno de los momentos más complicados del año. En las últimas horas dieron a conocer un fuerte chat con una amante que tuvo en el año 2016, época en la que no se encontraba con Griselda Siciliani.
Todo ocurrió en el programa de Mariana Fabbiani, donde Marina Calabró dejó en claro que "apareció una nueva amante de Luciano Castro. Hablamos de la camarera española, hablamos de Valeria López, pero hay una nueva mujer, un nuevo caso".
Guido Záffora comentó que "hay una mujer que hace referencia a un vínculo de dos meses con Luciano Castro y cuenta con lujo de detalles cómo conoció a Luciano". Esta situación se dio mientras él se encontraba en pareja con Sabrina Rojas y protagonizaba la novela Los ricos no piden permiso.
Apareció una nueva amante de Luciano Castro
Posteriormente compartieron una nota que la joven dio a Ulises Jaitt donde cuenta toda la verdad: "Yo lo conozco a través de un amigo que tenemos en común. Estábamos todos sentados y cuando me voy, llego a mi casa y mi amigo me dice: 'Luciano me dice si le puedo dar tu número'. Yo sabía que estaba con Sabrina".
"Estuvimos hablando por WhatsApp bastantes días y después me cita para vernos en un departamento en Olivos. Yo fui y ahí empezaron los encuentros con Luciano", expresó la joven en la entrevista. En otra parte subrayó que "la relación que tuve con él fue corta pero intensa. Es un sexópata, quiere tener sexo todo el tiempo".