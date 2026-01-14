La artista dialogó con Puro Show y fue contundente tras ser relacionada como una de las mujeres que habría estado con el actor.

Luciano Castro se encuentra en medio de una fuerte polémica desde que se filtraron los audios que le envió a una joven mientras se encontraba en España. Tras esto surgieron rumores de supuestos encuentros con mujeres y una de ellas fue Tamara Bella.

La artista lo desmintió desde el primer momento y en las últimas horas decidió ir más a fondo y mandó al frente al actor: "No es cierto, no estuve de manera horizontal y sí es verdad que compartimos el colegio de los chicos, pero de ahí a estar, no".

Luego, agregó: "Si me tiroteó, es como que no quiero exponerlo a él, pero quiero dejar en claro que no estuve". En otro momento de la nota con Puro Show (El Trece), sostuvo que "se me acercó, ya sea presencialmente o a través de mensajes".

La palabra de Tamara Bella tras el intento de Luciano Castro por seducirla Tamara Bella contó toda la verdad sobre su vínculo con Luciano Castro: "Me tiroteó" "A veces los hombres en general piensan que por tener una cara linda y un cuerpo lindo se pueden agarrar a la mujer que quieran... Luciano, no sé si es así porque no lo conozco mucho; por ahí capaz es así él y por ahí pescás", subrayó Tamara Bella.