Karina Mazzocco habló con Valeria López, quien es señalada como otra de las mujeres con las que estuvo el actor.

Luciano Castro se encuentra en medio de una fuerte polémica y, sin lugar a dudas, su relación amorosa con Griselda Siciliani podría correr peligro. En las últimas horas se filtró que estarían dando vueltas nuevas fotos íntimas con una supuesta amante.

Luis Bremer en A la Tarde, expresó que "Habría una tercera persona ofreciendo imágenes íntimas de Luciano Castro a diez mil dólares. No entra todo el cuerpo porque el plano es más ajustado, pero son imágenes íntimas de él".

La mujer señalada como amante es Valeria López, quien iba a dar una nota exclusiva con el ciclo de América, pero la suspendió de forma repentina. Sin embargo, Karina Mazzocco la contactó por mensaje tras la información que salió a la luz.

La palabra de la supuesta amante de Luciano Castro La supuesta amante de Luciano Castro habló tras el rumor de la existencia de fotos íntimas "Karina que tal, cómo estás. Quiero aclarar que a mí no me dijo 'buen día guapa'", comenzó diciendo en el mensaje de voz. También dejó en claro que "vino por trabajo las dos veces a filmar a casa y yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto a estas situaciones y de un perfil bajísimo".