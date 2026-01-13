La hermana menor de la actriz habló sobre el hombre que está en boca de todos y no dudó en expresar lo que piensa de él: los detalles.

El escándalo del verano 2026, que tiene como protagonistas a Luciano Castro y Griselda Siciliani, sumó un testimonio que hasta ahora permanecía en las sombras. Leticia Siciliani, hermana de la actriz, enfrentó los micrófonos de A la tarde (América TV) y, aunque intentó mantener la cautela, terminó lanzando dardos venenosos contra el actor.

Consultada sobre el estado anímico de Griselda y los rumores de una separación inminente, Leticia optó por la ironía para desestimar, al menos por ahora, el fin del vínculo: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró entre risas, intentando quitarle dramatismo a la versión de una ruptura definitiva, a pesar de que la actriz de Envidiosa mantiene un silencio sepulcral.

La dura opinión sobre Luciano Castro Embed - Leticia Siciliani habló por primera vez sobre Luciano Castro y fue contundente con Griselda: "Era hora de..." Sin embargo, el tono de la entrevista cambió drásticamente cuando se le preguntó por el accionar de Castro, quien quedó expuesto tras la filtración de audios donde le "lloraba" a otra mujer mientras estaba en pareja con su hermana. Leticia no pudo ocultar su malestar y fue tajante:

“No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”, sentenció, dejando en claro que el comportamiento del actor no cayó nada bien en el círculo íntimo de los Siciliani.