El desgarrador mensaje de Gustavo Conti tras soñar con Silvina Luna: "Piel de gallina"

A más de dos años de su partida, Gustavo Conti asegura que la presencia de Silvina Luna sigue custodiando a su familia y su trabajo.

El dolor por la ausencia de Silvina Luna no necesita de fechas especiales para manifestarse en el corazón de quienes la amaron. Este martes, en un momento de profunda conexión espiritual, Gustavo Conti conmovió a sus seguidores al relatar un episodio místico que lo vincula nuevamente con su gran amiga.

silvina luna instagra "Hacés una falta enorme": las palabras de Gustavo que resumen el vacío que dejó Silvina en el mundo del espectáculo. Captura de Instagram A través de sus redes sociales, el ex Gran Hermano reveló un sueño revelador que culminó en un hallazgo musical estremecedor, demostrando que el lazo que los unió en la casa más famosa del país sigue más vivo que nunca.

El impactante sueño de Gustavo Conti con Silvina Luna que se volvió viral La publicación en Instagram no fue un simple recuerdo, sino la crónica de un encuentro onírico que dejó a Conti impactado. Acompañando una foto donde se los ve radiantes y cómplices, el actor detalló el diálogo que mantuvo con la "Gordita": “Gordita te soñé, nos abrazamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins ‘confianza’. ¡Busqué la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! PIEL DE GALLINA al leer la traducción”.

_gustavo conti silvina luna (1) Gustavo Conti y Silvina Luna en un retrato que refleja la complicidad absoluta que mantuvieron por décadas. Captura WEB Para Gustavo, este tipo de manifestaciones no son extrañas, pero la precisión de la música lo desbordó por completo. “NO ESCUCHO PHIL, PERO SÍ CONOCÍA EL TEMA HASTA AHÍ”, admitió, subrayando lo fortuito del mensaje.

La letra, que en Argentina se popularizó por el film El poder y la pasión, plantea interrogantes existenciales como "¿Cómo puedo dejarte ir?", algo que resuena con fuerza en el presente del actor, quien sigue procesando la partida de su compinche de risas y secretos.