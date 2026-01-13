Tomás Dente se comunicó con Juliana Awada tras la versión que compartió el periodista Franco Torchia en C5N.

Juliana Awada y Mauricio Macri decidieron tomar caminos diferentes luego de estar años en pareja y formar una hermosa familia. Tras la noticia comenzaron a circular diferentes versiones y en una de ellas afirmaban que el expresidente habría tenido vínculo con Juana Viale.

El periodista Franco Torchia reveló en Duro de Domar que "la versión fuerte que podría haber precipitado la comunicación de esta separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

Lo cierto es que esto fue desmentido por la propia nieta de Mirtha Legrand y quien decidió hablar al respecto fue Juliana Awada. La exesposa de Mauricio Macri se comunicó con Tomás Dente y fue contundente con sus declaraciones.

Juliana Awada habló sobre el supuesto vínculo entre Mauricio Macri y Juana Viale Juliana Awada habló tras los rumores de romance entre Juana Viale y Mauricio Macri "La gente va a hablar muchas pavadas. Es triste que el periodismo sea tan irrespetuoso. Son 16 años de amor y de respeto, yo no tengo nada que hablar más de lo que expresé en mi Instagram", comenzó diciendo Awada respecto al rumor.