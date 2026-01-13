El expresidente y su esposa finalmente decidieron ponerle un punto final a su relación.

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de estar 15 años juntos y formar una hermosa familia. La noticia se confirmó el domingo y desde ese momento comenzaron a circular varias versiones sobre supuestos y nuevos romances de ambos.

Una de las versiones que generó más polémica fue, sin dudas, el rumor de que el exmandatario se encontraba en un vínculo con Juana Viale. La conductora salió a desmentirlo con un picante comunicado.

Ángel de Brito contó en Bondi Live la decisión que tomó Mauricio luego de que informaron la separación y sorprendió a todos: "Mauricio viajó a Europa antes del anuncio. Nadie sabe con quién, y se va a quedar allá por 10 o 15 días".

La decisión de Mauricio Macri tras separarse de Juliana Awada Mauricio Macri tomó una fuerte decisión tras separarse de Juliana Awada luego de 15 años juntos Luego, agregó que Macri decidió apagar el teléfono y no atender a nadie tras lo sucedido. Por su lado, Juliana Awada "se quedó en la casa de Cumelén y va a permanecer ahí por tiempo indefinido".