Tras ser vinculada con Mauricio Macri, Mirtha Legrand rompió el silencio sobre Juana Viale: "Está de..."

La separación del expresidente y Juliana Awada desató una ola de especulaciones que apuntaron a la nieta de la diva como la supuesta "tercera en discordia".

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada es la noticia del momento. Sin embargo, lo que parecía ser un final de ciclo cordial, rápidamente escaló hacia el escándalo cuando comenzaron a circular versiones sobre una presunta infidelidad.

En medio del revuelo, el nombre de Juana Viale surgió con fuerza, señalada por el periodista Franco Torchia como la mujer que habría precipitado la ruptura. Ante la magnitud del rumor, Mirtha Legrand no tardó en intervenir y fue tajante al respecto.

La versión del "vínculo sexoafectivo" image El comunicado de Juana Viale. Créditos: Instagram El rumor estalló en la pantalla de Duro de Domar (C5N), donde Torchia puso nombre y apellido a las sospechas que circulaban. "La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", aseguró el panelista, definiendo la relación como un supuesto "vínculo sexoafectivo" entre el exmandatario y la actriz.

Horas antes, en el programa Infama (América TV), la vidente de los famosos, Aristida, ya había adelantado que Macri no estaba solo: "Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar".

La reacción de Mirtha: "Juani está de novia" mirtha legrand La diva, habló. Créditos: Archivo MDZ Finalmente, la diva de los almuerzos decidió cortar de raíz las especulaciones y defendió la integridad de su nieta con una desmentida categórica.