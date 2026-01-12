Revelaron nuevos detalles sobre la inesperada separación de Mauricio Macri con Juliana Awada
Ángel de Brito fue el encargado de contar nueva información sobre la ruptura que marcó el inicio del 2026.
Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron luego de estar 15 años juntos y la ruptura amorosa dejó en shock al ambiente político y de la farándula. El expresidente y la diseñadora de modas tomaron la decisión en conjunto y se conocieron nuevos detalles.
El día domingo en horas de la tarde decidieron blanquear la noticia y expresar que ya no se encontraban juntos. Luego, Juliana Awada dejó en claro mediante un posteo que "hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".
Ángel de Brito reveló nuevos detalles sobre la separación del año en su programa Bondi Live: "Les voy a contar lo que averigüé del tema Macri y Juliana Awada. Yo no tenía ni idea, ni rumor, ni nada, y creo que ninguno había escuchado algo muy concreto".
Revelaron nuevos detalles sobre la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada
El conductor de América reveló que la crisis comenzó efectivamente "hace un año y en enero del año pasado Juliana y Mauricio empezaron a hablar de su separación. Fue un proceso largo donde estuvieron charlando".
"Finalmente decidieron anunciarlo ahora que pasaron las fiestas porque querían pasar las navidades juntos. Hace un año que estaban ya decididos", expresó De Brito. También contó que el anuncio fue acordado y no hubo sorpresas en el entorno de la expareja presidencial.