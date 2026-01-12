Mauricio Macri en la obligación de reinventarse o terminar siendo un hombre libre alejado de la política

Al igual que los escándalos que rodean la AFA, las sospechas de corrupción que cobijó el ANDIS y cientos de temas más, la opinión pública parece ser la última en enterarse, aunque no fuera así. ¿Por qué hay tabúes sobre estos y otros temas? ¿Por qué una periodista dedicada al mundo del espectáculo fue la primera que dijo lo que todo el mundo sabía o sospechaba, inclusive los que conviven con los protagonistas? La corrección política, los nuevos tiempos y la obligación de Mauricio Macri a sincerar quién quiere ser de ahora en más, en la discusión pública, también empiezan a ser motivo de debate urgente. En "El Padrino", un Vito Corleone convaleciente y recién llegado a su casa, le dice con un hilo de voz a su consiglieri: "¿Qué es lo que todo el mundo sabe y tú no te atreves a contarme?".

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron . Lo que la información no cubre, el prejuicio lo recubre. Y eso no le sirve a un expresidente de la Nación que aún hoy puede transitar por la calle más o menos con tranquilidad, aunque siempre en su zona de confort, porque lo obliga a dar explicaciones por afuera de lo estrictamente relacionado con su actividad.

Daniel Scioli sufrió un impacto letal en todas las encuestas de opinión cuando se divorció de Karina Rabolini e, inmediatamente, trascendieron reclamos por paternidad y otras cuestiones. No es lo mismo. Conocedores del funcionamiento de la dupla Awada – Macri confían que esta transición hasta la separación definitiva será mucho más prolija que la del exgobernador bonaerense.

Pero los rumores venían invadiendo las redacciones y la ausencia de la ex primera dama en una actividad social como el casamiento del multifacético operador de medios, Juan Cruz Ávila , confirmaron todas las creencias preexistentes. Macri llegó temprano, solo, y se fue tarde, también solo. De allí que hace una semana este medio había insinuado la ausencia de fotos familiares entre ambos, a pesar de estar llegando Navidad y Fin de Año.

¿Él está con otra persona? Sonó el nombre de una reconocida conductora , pero parece ser todo un fuego de artificio. ¿Otra joven lo habrá hechizado de nuevo? Habladurías. Pero el antecedente paterno no lo ayuda. Todos conocían y recuerdan las andanzas de Franco, a quien hace muy poco le dedicó un libro.

¿Ella tiene un nuevo amor? ¿Ya no podían convivir en un mismo espacio? También, preguntas cuyas respuestas se sabrán en poco tiempo. Ambos han tratado el asunto con mucha prolijidad, tal cual es el estilo de personas públicas y con roce social.

El dilema de Mauricio Macri: entre la herencia familiar y el retiro

Quienes lo visitaron en los últimos meses lo notaron “más parco que de costumbre, con pocas ganas, casi sin querer hablar”, a pesar de que fue el expresidente el que proponía el contacto. Sí a varios le quedaba claro que no tenía margen a la política porque ella no lo aceptaría. ¿Estará pensando en volver?

“Mirá, si va a ser por eso que no quiso presentarse en el 2023 o se frene para hacer algo en el futuro… Es no conocerlo a Mauricio y a la personalidad de un jefe”, razonan en su entorno.

Más allá de quién fue el que propuso la ruptura, el impacto siempre recaerá en el expresidente. Como a la esposa del Cesar, no solo debe serlo, sino, parecerlo. Y en un momento donde los líderes escasean, Macri deberá pensar muy bien si está dispuesto a tener la “libertad” que siempre mostró su padre, aunque los frutos nunca caen muy lejos del árbol que original.

mauricio macri Una secuencia que parecía ser perfecta. Créditos: Instagram

El impacto en el PRO y el ocaso de la "familia perfecta"

Lo que el exalcalde porteño y expresidente de Boca Juniors representa, es mucho más que su propia persona. Esto, que es algo más que obvio, a las personalidades de este nivel se les suele escapar. “Tiene que ser mucho más parecido a un abuelo sabio que a un recién divorciado”, acepta un sociólogo que ha tenido que lidiar con situaciones similares.

Macri es el PRO, y si él está en revisión, toma otra dimensión la deriva que tuvo el partido que creó y las marchas y contramarchas observadas en la relación con el gobierno de Javier Milei. Por eso es imprescindible para él y para quienes no quieren participar de un gobierno que los obliga a ver y escuchar, pero les impide hablar que las próximas semanas muestren verdaderamente adonde está y cómo está el ex presidente de la Nación.

La pareja no solo fue seria, sino que representaba a la Argentina en el mundo como ninguna otra lo hizo. Su imagen de familia "perfecta" (aunque llena de imperfecciones) contrasta con la de estos tiempos en el que se habla más de las vedettes y las acompañantes. Por eso también el impacto de la ruptura. No se discute sobre la clonación de un hijo de cuatro patas sino de una imagen familiar que el poder no está acostumbrado a mostrar.