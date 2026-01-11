¡Fin del amor! Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años juntos
El expresidente y la exprimera dama tomaron la decisión en conjunto tras afrontar una crisis.
Una fuerte noticia golpeó a la familia de Mauricio Macri y Juliana Awada, es que tras años de matrimonio ambos decidieron ponerle punto final a su relación amorosa. El amor que estuvo presente durante 15 años se diluyó y terminaron anunciando la separación.
Ambos se conocieron cuando Mauricio se encontraba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La relación se afianzó fuertemente y en el año 2010 decidieron casarse por civil acompañados por figuras del espectáculo y familiares.
Como toda historia de amor, la de Macri y Awada tuvo sus rumores y crisis en el medio. En las últimas horas finalmente se confirmó que se separaron y que la decisión fue tomada en el 2025.
Sin embargo decidieron pasaron tanto Navidad y Año Nuevo juntos para mantener la armonía con su familia y pasar un lindo fin de año. Según lo publicado por Infobae, desde el entorno expresaron que "entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos".
"Decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa", comentaron desde el entorno mismo. El amor en la pareja se terminó pero ambos tienen un vínculo muy lindo y que sin dudas mantendrán por Antonia, su hija.