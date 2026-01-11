Los primeros posteos de Juliana Awada tras darse a conocer su separación de Mauricio Macri

La empresaria compartió imágenes en un soñado entorno y acompañada, pero sin el expresidente a su lado. En la nota, las postales.

Juliana Awada compartió este domingo desde sus historias de Instagram una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas, puesto que se tratan de sus primeros posteos tras darse a conocer la separación de Mauricio Macri luego de poco más de 15 años juntos.

En las postales en cuestión, Awada disfrutó de una tarde de navegación junto a su familia, en un soñado entorno de montañas en el que sus seres queridos pudieron nadar bajo el sol.

Si bien la exmujer de Mauricio Macri no reveló el lugar en el que se encuentra, a la vez que se abstuvo de hacer mención alguna sobre la ruptura, dejó en claro a través de sus fotos que el expresidente ya no forma parte de su vida cotidiana.

Juliana Awada compartió imágenes sin Mauricio Macri tras la ruptura del matrimonio poste-juliana-awada Juliana Awada y en un paseo en familia, sin Mauricio Macri. Instagram @juliana.awada Según trascendió, Juliana Awada y Mauricio Macri tomaron la determinación de separarse antes de la Navidad, y tras compartir más de 15 años de relación. Así y todo, decidieron pasar juntos las fiestas, incluyendo Año Nuevo.

La historia de amor entre Macri y Awada comenzó en 2009, cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en el exclusivo gimnasio Ocampo Wellness Blub, de Barrio Parque. En ese momento, la empresaria tenía 35 años y el funcionario 50.