Mauricio Macri destacó el acompañamiento de PRO en la sanción del presupuesto

El expresidente Mauricio Macri celebró este sábado la aprobación de la Ley de Presupuesto en el Senado y ponderó la labor del PRO en la Cámara Alta en la sesión.

“Celebro la aprobación del presupuesto y agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque!”, afirmó el fundador del partido amarillo , mediante su cuenta en la red social X.

“Es una buena noticia para todos los argentinos, que ahora tendremos un marco claro y mayor previsibilidad para que la Argentina crezca el próximo año”, ponderó el exmandatario.

Se trata de un gesto de acompañamiento a la Casa Rosada, luego de meses de tensión por las elecciones. El PRO actuó en tándem con La Libertad Avanza en ambas cámaras durante el tratamiento en sesiones extraordinarias.

Fue el propio Javier Milei quien manifestó esta tarde “la excelente relación” con el PRO, tras idas y vueltas durante el año y aseguró que fruto de ese vínculo desembarcó en el gabinete el ministro del Interior, Diego Santilli .

"Tenemos una excelente relación más allá de alguna diferencia y le recuerdo que nuestro actual ministro del Interior viene del PRO", declaró el mandatario, en diálogo con Radio Mitre.

En este contexto, indicó que "en la política hay una fuerte gestión de egos y eso no es menor" y reconoció que "cuando uno empieza a trabajar con alguien siempre surgen roces".

En los últimos días, Macri apareció hablando en off en un video del PRO con alusión al fin de año, donde remarcó: “Gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar. Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos”

Sin mencionar a Milei ni a su tropa libertaria, el expresidente contrastó el proyecto del PRO con el del oficialismo, afirmando que su compromiso no es solo con un resultado electoral, “sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer”.

.