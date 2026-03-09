Revelaron que Mauricio Macri fue conquistado por una joven mujer: las contundentes pruebas

En el programa de Yanina Latorre compartieron una fuerte información sobre el expresidente y su supuesta nueva novia.

Mauricio Macri es el hombre del momento y tema principal en los diferentes programas de la televisión argentina. En las últimas semanas se lo vinculó a diferentes mujeres como Chloé Bello, Natalia Graciano y Guillermina Valdés.

En medio de todo esto, el expresidente asistió a la boda de Emily Lucius y de Rodrigo Valladares Macri, su sobrino. Tras las virales imágenes donde se lo puede ver bailando, Yanina Latorre reveló una información picante.

Es que aparentemente no estuvo solo en la fiesta, sino que estuvo acompañado por una mujer. Nicolás Peralta reveló que la mujer que lo acompañó es Sofía Smaldone, una joven que es muy conocida en las redes sociales.

Mauricio Macri junto a una mujer en el casamiento de su sobrino ¿Olvidó a Juliana Awada? Revelaron que Mauricio Macri comenzó una relación y mostraron las pruebas En el video que compartieron en Sálvese Quien Pueda, se los puede ver juntos charlando cómodamente y riendo sin parar. Pero esto no es todo, ya que Sofía compartió una historia contundente con Mauricio Macri en Instagram.