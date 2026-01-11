El comunicado de Juliana Awada tras salir a la luz su separación de Mauricio Macri

La empresaria compartió unas palabras desde las redes sociales, en medio del revuelo por la confirmación de su quiebre con el expresidente.

Juliana Awada decidió publicar un escueto comunicado a través de sus redes sociales, pronunciándose sobre su separación de Mauricio Macri. La empresaria y el expresidente compartieron poco más de 15 años de sus vidas, y este domingo quedó oficializada la ruptura.

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó Awada en referencia a su situación con Macri. Acto seguido agregó: "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".

Finalmente, Juliana Awada enfatizó junto a un emoji de corazón, en referencia a la prudencia que espera respecto al tratamiento de su separación de Mauricio Macri: "Gracias por acompañar desde el mismo lugar".

El posteo de Juliana Awada sobre su ruptura con Mauricio Macri posteo-juliana-awada-separacion La publicación de Juliana Awada sobre su separación de Mauricio Macri. Instagram @juliana.awada La historia de amor entre Macri y Awada comenzó en 2009, cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en el exclusivo gimnasio Ocampo Wellness Blub, de Barrio Parque. En ese momento, la empresaria tenía 35 años y el funcionario 50.

La convivencia de Juliana Awada y Mauricio Macri llegó tras unos meses de noviazgo, y el casamiento por civil fue el 16 de noviembre de 2010. La gran celebración fue el 20 de ese mismo mes en la estancia La Carlota en Tandil, con un festejo que comenzó con un almuerzo y se extendió hasta bien entrada la madrugada. Algunos meses después, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que la empresaria y el exmandatario tienen en común.